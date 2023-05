Vaticano: Papa, appello a deporre le armi, non abituiamoci alle guerre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, a margine del Regina Caeli, ha lanciato un nuovo appello per la pace. "A un mese dallo scoppio delle violenze in Sudan, la situazione continua ad essere grave. Rivolgo un accorato appello affinché vengano deposte le armi e chiedo alla comunità internazionale di non risparmiare alcuno sforzo per far prevalere il dialogo e alleviare la sofferenza della popolazione", ha sottolineato il Pontefice. "Per favore, non abituiamoci ai conflitti e alle violenze, non abituiamoci alla guerra. E continuiamo a stare vicino al martoriato popolo ucraino", ha concluso Francesco. (Civ)