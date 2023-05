Taiwan: Biden, alleati più uniti che mai ma conflitto non è inevitabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e i loro alleati nel Pacifico sono "più uniti di quanto non siano mai stati", determinati a evitare un cambiamento dello status quo e pronti a rispondere a qualsiasi tentativo unilaterale da parte della Cina. Lo ha dichiarato il presidente Joe Biden nel corso della sua conferenza stampa a conclusione del vertice G7 di Hiroshima, in Giappone. Il capo della Casa Bianca si è tuttavia detto convinto che un conflitto con Pechino non sia "inevitabile". "Non diremo alla Cina quello che può o non può fare e non ci aspettiamo che Taiwan dichiari l'indipendenza. Vogliamo solo che abbia gli strumenti per difendersi e che, se la Cina dovesse agire unilateralmente, ci sia una risposta", ha spiegato Biden. Il presidente Usa ha anche ricordato il forte progresso delle capacità militari e nucleari di Pechino, attribuendo proprio a questo la decisione - comunicata di persona anche al presidente cinese Xi Jinping - di non fornire alla Cina materiali che potrebbero consentirle di "accelerare" i propri progetti. Su questo, ha aggiunto Biden, vi è ora anche l'impegno degli alleati degli Stati Uniti. (Res)