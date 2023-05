Maltempo: Barelli (FI), Berlusconi ha chiesto massimo sforzo governo per popolazioni colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il presidente Silvio Berlusconi “si è subito interessato al dramma dell'Emilia-Romagna, ha chiesto che dal governo siano fatti tutti gli sforzi necessari e che ci sia il massimo impegno di tutti, anche economico, per garantire piena solidarietà e supporto concreto alle popolazioni colpite per far ritornare l'Emilia-Romagna allo splendore che merita”. Lo ha detto il presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli, ospite a Tg24 Agenda. “Silvio Berlusconi è un leone, credo che abbia avuto da tutti un tributo alla sua generosità, alla sua volontà di essere in pista, come di fatto lo è sempre stato”, ha aggiunto. (Rin)