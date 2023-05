Usa: Biden, repubblicani abbandonino posizioni estreme ma non ci sarà default

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Partito repubblicano alla Camera dei rappresentanti devono abbandonare le loro "posizioni estreme" nelle trattative sull'innalzamento del tetto al debito federale, ma un default degli Stati Uniti "non c'è mai stato e mai ci sarà". Lo ha dichiarato il presidente Joe Biden nel corso della sua conferenza stampa al termine del vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone. Il capo della Casa Bianca, che ha confermato che avrà una conversazione telefonica con il presidente della Camera Kevin McCarthy durante il viaggio di ritorno negli Usa a bordo dell'Air Force One, ha spiegato che un accordo potrà essere raggiunto solo su base "bipartisan". "E' tempo che i repubblicani accettino che non è possibile un accordo solo ai loro termini", ha detto, aggiungendo di aver fatto la propria parte promettendo tagli alla spesa pubblica. "Ora è tempo che l'altra parte abbandoni le posizioni estreme", ha affermato Biden.(Was)