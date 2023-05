Maltempo: Salvini, tanti mi segnalano mancata manutenzione degli argini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Tanti agricoltori e tanti imprenditori “mi sottolineano, aldilà dell’eccezionalità climatica, anche la mancanza di manutenzione degli argini". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in videocollegamento al congresso di Noi moderati, a Roma. "Uno pseudo-ambientalismo ideologico dice che non bisogna disturbare le nutrie e i topi che hanno le tane lungo gli argini", ha osservato Salvini, secondo cui "tornare a occuparsi di ambiente in maniera seria e non ideologica è fondamentale”. (Rin)