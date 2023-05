Ucraina: Biden, pace è necessaria ma sovranità e integrità territoriale vanno salvaguardate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno ribadito la necessità della pace in Ucraina, ma anche quella di difendere la sovranità e l'integrità territoriale del Paese, "entrambi principi chiave della Carta delle Nazioni Unite". Lo ha dichiarato il presidente Joe Biden in occasione della sua conferenza stampa al termine del vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone. La Russia, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, non "spezzerà" la determinazione degli alleati dell'Ucraina, che hanno riaffermato il "condiviso e fermo impegno" al fianco di Kiev. "La Russia - ha chiarito Biden - ha iniziato questa guerra e può terminarla oggi stesso". Il presidente statunitense ha confermato che Washington, assieme ai suoi alleati, inizierà ad addestrare presto i piloti ucraini all'uso di caccia di quarta generazione, "inclusi gli F16", come comunicato sempre quest'oggi all'omologo ucraino Volodymyr Zelensky in occasione dell'incontro bilaterale a margine del vertice. Sempre oggi gli Stati Uniti hanno approvato un altro pacchetto di aiuti militari da 375 milioni di dollari a favore dell'Ucraina. (Res)