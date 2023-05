Grecia: arrestate cinque persone per violazione della normativa elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone sono state arrestate nella serata di ieri nei pressi della città di Karditsa, in Grecia, per aver violato la normativa elettorale. È quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, citando una nota della direzione generale della polizia regionale della Tessaglia. Durante la perquisizione di un veicolo di proprietà di uno degli arrestati, gli agenti di polizia hanno rinvenuto 197 carte d’identità, un passaporto e una borsa contenente 114 buste chiuse, con all'interno schede elettorali. Contestualmente, due delle persone arrestate sono state trovate in possesso di un totale di 6 mila euro. Dalle indagini sarebbero emerse prove relative alla compravendita di voti.(Gra)