- Le forze russe sono presenti a Bakhmut, ma la città “non è stata occupata”. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso della conferenza stampa in corso a Hiroshima, al termine della sua partecipazione al summit del G7. "A oggi Bakhmut non è occupata dalla Federazione Russa: non ci sono diverse interpretazioni di queste parole", ha aggiunto Zelensky. (segue) (Rin)