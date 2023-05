Usa-Cina: Biden, con Xi presto fase di disgelo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Stati Uniti e Cina potrebbe esserci presto una fase di "disgelo", con la riattivazione della linea diretta di comunicazione che era stata concordata dai rispettivi presidenti, Joe Biden e Xi Jinping, in occasione del vertice G20 di Bali, in Indonesia. Lo ha detto lo stesso Biden durante la sua conferenza stampa a conclusione del summit del G7 a Hiroshima, in Giappone. "Con Xi - ha ricordato il capo della Casa Bianca - avevamo concordato una linea di comunicazione diretta", volta a evitare incidenti in grado di innescare un conflitto. Poi, ha aggiunto, la vicenda del pallone-spia cinese abbattuto sui cieli degli Stati Uniti "ha cambiato tutto" in termini di comunicazioni. "Credo che vedrete l'inizio di un disgelo molto presto", ha tuttavia aggiunto Biden. (Cip)