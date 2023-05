© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cadavere di un uomo è stato ritrovato al lato dei binari della stazione Ostiense. Secondo quanto si apprende il corpo è stato rinvenuto nella zona dei binari che portano all'autorimessa per il lavaggio dei treni. A notare il cadavere il macchinista di un treno mentre era alla guida. Sono in corso le indagini per risalire all'identità dell'uomo e la dinamica. (Rer)