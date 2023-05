Roma: studente schiaffeggiato davanti liceo Augusto, delegato CmR "inaccettabile violenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studente del liceo Classico Augusto è stato aggredito da alcuni ragazzi all'entrata della scuola. "Siamo sbigottiti di fronte all'ultimo atto di violenza accaduto ad uno studente del Liceo Augusto di Roma. Due ragazzi hanno usato violenza fisica contro un rappresentate di istituto minacciandolo e schiaffeggiato all'entrata della scuola. L'episodio denunciato dallo stesso studente e dalla rete degli studenti medi, ha avuto la solidarietà anche della Dirigente scolastica che si è espressa in maniera ferma dopo l'accaduto", dichiara Daniele Parrucci, consigliere delegato edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma. "La ricostruzione denunciata da tutti parla di una sorta di spedizione punitiva di matrice fascista, che condanniamo con fermezza. Non sono più tollerabili determinati atteggiamenti fomentati da un clima revisionista inaccettabile, contro ogni principio democratico e di rispetto umano. Siamo vicini al ragazzo che ha subito violenza, alla scuola e alla rete degli studenti medi. Mi appello alla coscienza di ognuno affinché atti intimidatori come questo vengano denunciati e si lavori per soffocare ogni tipo di sopraffazione", conclude.(Com)