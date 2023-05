Ucraina: Zelensky, immagini bomba atomica a Hiroshima ricordano Bakhmut (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sebbene il nemico non utilizzi armi nucleari, le rovine delle nostre città, rase al suolo dalle bombe e dall'artiglieria russe, sono simili a quelle che ho appena visto qui (a Hiroshima). È un onore per me essere qui, in questo museo della pace. Grazie mille per questa opportunità", ha detto il presidente. Zelensky ha aggiunto che come Hiroshima è riuscita a riprendersi dopo una terribile tragedia, anche gli ucraini sognano anche di ricostruire le città e i villaggi distrutti dalla guerra. "Sogniamo di restituire i nostri territori proprio come abbiamo restituito i nostri territori occupati dalla Russia. Sogniamo di vincere e sogniamo di riportare la pace dopo la vittoria", ha sottolineato il capo dello Stato. (Rin)