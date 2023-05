Moldova: presidente Sandu, il nostro posto è nell’Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il posto della Moldova è nell’Unione europea. Lo ha detto oggi nella Piazza della grande assemblea nazionale, a Chisinau, la presidente moldava, Maia Sandu, durante l’evento Moldova europea, a cui ha preso parte anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. A riferirlo è l’agenzia di stampa “Ipn”. “Il progetto nazionale prevede che il Paese diventi a pieno titolo un membro della famiglia europea nel 2030. Questo non è solo il mio impegno, abbiamo il sostegno dell’Ue e lo chiede il popolo moldavo”, ha affermato Sandu. Secondo il capo dello Stato, “sebbene sembri un percorso lungo, che richiede sforzi da parte di tutta la società, l'integrazione è l'unico modo per garantire che il futuro sia nella pace e nel benessere”. “Per 34 anni hanno cercato di bloccarci, di dividerci, di tenerci in povertà, di ricattarci. Ma abbiamo resistito, nonostante tutti gli ostacoli, restando un Paese democratico, con persone libere”, ha osservato Sandu. Il primo giugno Chisinau ospiterà il vertice della Comunità politica europea.(Rob)