Ucraina: Zelensky, avremo i caccia F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Volodymyr Zelensky è sicuro che l'Ucraina riceverà i caccia F-16. Come ha affermato Zelensky nel corso di una conferenza stampa a Hiroshima, al termine della sua partecipazione al vertice del G7, per ora non è possibile commentare il numero degli aerei o la data quando saranno inviati. Il presidente ha sottolineato che "i negoziati sulla fornitura dei caccia" si stanno svolgendo da tempo e i piloti ucraini "hanno già partecipato" ad attività di addestramento. "Siamo grati agli Stati Uniti» per la loro decisione in merito agli F-16, ha aggiunto Zelensky, secondo cui si "davvero lavorato a lungo a livello politico con i nostri partner per ottenere questo risultato". (Rin)