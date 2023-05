Coree: Scholz, Pyongyang ponga fine a test missilistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord deve cessare i test missilistici balistici. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo aver visitato il confine smilitarizzato tra la Corea del Nord e la Corea del Sud prima di un vertice con il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol a Seul. Scholz ha definito i test missilistici un segno di una "situazione ancora pericolosa" nella penisola coreana. "Questa situazione è una minaccia per la pace e la sicurezza in questa regione", ha detto il cancelliere tedesco. Scholz e Yoon hanno lasciato il Giappone oggi dopo aver partecipato al vertice del G7 a Hiroshima. La Corea del Sud è stata invitata come Paese osservatore. (Geb)