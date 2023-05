Spagna: siccità potrebbe provocare perdite per 10 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La siccità prolungata in Spagna potrebbe generare perdite per 10 miliardi di euro nel settore agroalimentare a causa della mancanza d'acqua. Come riferisce il quotidiano "El Economista", se si considera che, secondo le ultime stime del ministero dell'Agricoltura, l'anno scorso la produzione agroalimentare spagnola è stata di 61,3 miliardi di euro-di cui 36,2 miliardi per l'agricoltura e 25 miliardi per l'allevamento - la carenza d'acqua potrebbe causare la perdita di oltre il 16 per cento della produzione totale. Alla luce di questa situazione, i campanelli d'allarme suonano non solo nel settore primario, ma anche in tutta la catena alimentare, che teme che la pressione sui prezzi sia di nuovo in aumento. La Federazione spagnola delle industrie alimentari e delle bevande (Fiab) ha espresso la sua preoccupazione per il problema causato dalla siccità, poiché l'acqua è essenziale per il settore, sia per la produzione che per l'igiene e la sicurezza, avvertendo che la situazione è particolarmente grave per alcune categorie di prodotti "che sono già irrecuperabili". A questo proposito, Fiab ha evidenziato l'importanza di stabilire politiche idriche "solidali ed equilibrate" che tengano conto e diano priorità a settori strategici come la catena alimentare.(Spm)