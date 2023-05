Roma: Cgil, studente liceo Augusto minacciato da neofascisti, episodio da non sottovalutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera del lavoro Cgil Roma Sud Pomezia Castelli "esprime indignazione per l'aggressione subita da uno studente del Liceo classico Augusto, rappresentante d'istituto e attivista della Rete degli Studenti Medi, che venerdì scorso è stato minacciato e schiaffeggiato da appartenenti a organizzazioni di matrice neofascista". "A quanto pare il gravissimo episodio - aggiunge - sarebbe una sorta di punizione all'encomiabile opera di pulizia dei muri scolastici da scritte e manifesti di ispirazione fascista e nazista cui i ragazzi del collettivo hanno partecipato in maniera volontaria e gratuita. Riteniamo che questo fatto gravissimo non vada sottovalutato in quanto espressione di una cultura squadrista di violenza e sopraffazione che non puo essere tollerata nelle scuole né in alcun altro luogo dei nostri quartieri. Perciò, nell'esprimere la nostra piena solidarietà allo studente e a tutto il collettivo, chiediamo alle istituzioni il massimo impegno per difendere e sostenere i valori della democrazia e dell'antifascismo su cui si fonda la nostra Repubblica, a partire dai più giovani e dalle scuole del territorio, anche attraverso iniziative specifiche rivolte alla comunità scolastica". (Com)