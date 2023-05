Roma: Bonafoni (Pd), grave episodio di violenza fascista al liceo Augusto, solidarietà a studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È molto grave quanto accaduto venerdì al Liceo Augusto e denunciato oggi dalla Rete degli Studenti: un ragazzo, rappresentante di istituto, è stato oggetto di minacce e violenza da parte di organizzazioni neofasciste. Così in una nota la consigliera regionale del Partito democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII commissione Trasparenza e pubblicità. "Motivo dell'aggressione sarebbe un'iniziativa del 6 maggio scorso, organizzata dagli studenti, per pulire e rimuovere scritte sul muro dell'edificio, tra cui alcune con espliciti richiami nazisti e fascisti. Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza allo studente e alla Rete degli Studenti. Episodi come questo, purtroppo non isolati, chiedono una ferma presa di posizione da parte di donne e uomini delle istituzioni della Repubblica nata proprio dalla Liberazione e dalla lotta antifascista", conclude.(Com)