Georgia: proteste per presenza figlia di Lavrov a un matrimonio, 16 persone arrestate (2)

- L'arrivo di Ekaterina Vinokurova in Georgia era stato anticipato da “Mtavari Arkhi” la sera del 19 maggio, citando fonti anonime. Secondo l'emittente televisiva, dei parenti del ministro degli Esteri russo sarebbero arrivati nel Paese per celebrare il matrimonio del cognato di Vinokurova. Interpellata dalla stampa, la gestione del resort ha smentito la presenza della figlia di Lavrov. "Dichiariamo che l'arrivo della figlia di Lavrov al Kvareli Lake Resort non è vero, non abbiamo registrato e non abbiamo registrato in precedenza un ospite con il cognome Lavrov", hanno riferito i gestori dell'hotel. Ieri sera la presidente georgiana Salome Zurabishvili ha annunciato di aver ricevuto dal ministero dell'Interno delle informazioni secondo cui il presunto matrimonio non si sarebbe svolto. “Questa è una vittoria per la società", ha detto la presidente durante un punto stampa. Zurabishvili ha anche definito inaccettabile che le autorità e gli organismi responsabili della sicurezza del Paese non dispongano di informazioni sulla possibile presenza nel territorio della Georgia di persone inserite nelle liste delle sanzioni dei Paesi partner. (segue) (Rum)