Georgia: proteste per presenza figlia di Lavrov a un matrimonio, 16 persone arrestate (3)

- A maggio, il presidente russo Vladimir Putin ha revocato il regime dei visti per i cittadini georgiani e il divieto di voli diretti per la Georgia in vigore da quasi quattro anni. Il primo volo da Mosca a Tbilisi dopo la ripresa del traffico aereo è stato operato il 19 maggio dalla compagnia russa Azimut. Questo evento ha provocato le proteste dell'opposizione nella capitale georgiana. Il primo volo nella direzione opposta in quattro anni - da Tbilisi a Mosca - è stato effettuato il 20 maggio dalla Georgian Airways. (Rum)