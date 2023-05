G7: Michel, a fianco dell'Ucraina, ora vertice Ue-Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al vertice del G7 di Hiroshima l'Ue e i Paesi partner hanno deciso di continuare a sostenere l'Ucraina. "Il popolo ucraino sta combattendo per la propria libertà, per i valori universali comuni e per la nostra sicurezza". A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un video pubblicato su Twitter dopo la fine del G7 di Hiroshima. "Il vertice del G7 si è concluso da pochi minuti. Negli ultimi due giorni abbiamo lavorato molto per difendere i valori e gli interessi europei. Insieme ai nostri amici e partner più stretti, abbiamo deciso di sostenere l'Ucraina il più possibile, per tutto il tempo necessario, perché il popolo ucraino sta combattendo per la propria libertà, per i nostri valori universali comuni e per la nostra sicurezza comune", ha detto. "Abbiamo anche deciso di rafforzare i legami con i Paesi del Sud globale. Abbiamo sfide comuni: cambiamento climatico, lotta alla povertà, stabilità, sicurezza, pace. Su tutti questi temi, è importante prendere decisioni insieme", ha aggiunto. Ora ci recheremo con Ursula von der Leyen in Corea del Sud, dove avremo un vertice bilaterale. Sarà ancora una volta l'occasione per difendere i valori e gli interessi europei e per massimizzare i legami con questo grande Paese", ha concluso facendo riferimento al vertice Ue-Corea del Sud che si svolgerà domani a Seul. (Rin)