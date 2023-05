G7: Meloni, prossimo anno in Italia, grande responsabilità ma saremo all’altezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sarà all'altezza della grande responsabilità di ospitare il G7 il prossimo anno. Lo ha scritto sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone. "Il prossimo anno toccherà all’Italia ospitare il G7, e lo faremo in Puglia, regione simbolo dell’incontro tra Occidente e Oriente. È una grande responsabilità per l’Italia, ma saremo all’altezza del compito", ha scritto il presidente del Consiglio. "Continuiamo a lavorare insieme, nell’unità di tutti i membri, dimostrando che il G7 è forte e determinato, pronto per affrontare le sfide presenti e future, per la pace e la sicurezza internazionale e delle nostre nazioni". (Rin)