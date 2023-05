Trasporti: Cotral, treno Metromare revisionato imbrattato dai vandali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della notte di sabato 20 maggio un treno Caf revisionato della linea Metromare è stato imbrattato dai writer nella stazione di Cristoforo Colombo con enormi scritte colorate sulla livrea appena rinnovata dei vagoni. L'azienda sta già provvedendo alla rimozione dei graffiti con proprie squadre di manutenzione. La tempestività dell'intervento è necessaria a riportare al più presto il treno in servizio sulla linea. "Dispiace che questo gesto incivile danneggi un convoglio appena rientrato dalla revisione generale, proprio nel momento in cui Cotral sta lavorando per incrementare la frequenza delle corse. Simili atti vandalici comportano un enorme dispiego di energie organizzative ed economiche a danno degli utenti della linea e della collettività tutta", si legge in una nota di Cotral.(Rer)