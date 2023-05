Germania: aperta inchiesta su presunti avvelenamenti dissidenti russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E stata aperta un'inchiesta in Germania sui sospetti di avvelenamento a seguito dei problemi di salute menzionati da un giornalista e un'attivista russi in esilio dopo un incontro con un gruppo di dissidenti a Berlino. Lo riferisce la polizia tedesca. "E' stata aperta un'inchiesta. Le indagini sono in corso", ha detto un portavoce della polizia di Berlino, confermando le indiscrezioni pubblicate ieri sera dal quotidiano "Die Welt". Il media investigativo russo "Agentstvo" ha pubblicato questa settimana un'inchiesta sui problemi di salute incontrati da due partecipanti a un incontro di dissidenti russi, avvenuti il 29 e 30 aprile. Uno dei partecipanti, presentatosi come giornalista che aveva da poco lasciato la Russia, ha manifestato dei sintomi non specificati durante l'evento. L'uomo si è recato all'ospedale Charité di Berlino dove era stato curato il dissidente russo Alekseij Navalnyj, vittima di un avvelenamento nell'agosto del 2020. (segue) (Geb)