Germania: aperta inchiesta su presunti avvelenamenti dissidenti russi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda partecipante ad aver riscontrato dei problemi di salute è Natalia Arno, direttrice della Ong Free Russia Foundation, attiva negli Stati Uniti, Paese in cui la donna dove vive da dieci anni dopo aver lasciato la Russia. Arno si trovava a Berlino alla fine di aprile, da dove si è recata a Praga: nella capitale della Repubblica Ceca, riferisce "Agentstvo", ha manifestato sintomi e ha anche scoperto un'effrazione nella sua camera d'albergo. Il giorno successivo è partita per gli Stati Uniti dove ha preso contatto con un ospedale e informato le autorità sull'accaduto. In un post su Facebook, la donna ha illustrato i sintomi riscontrati, fra cui un "dolore acuto" e "intorpidimento", che sono tuttavia scomparsi dopo pochi giorni. (Geb)