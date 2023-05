Bahrein-Libano: ripresa relazioni diplomatiche e riapertura rispettive ambasciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Bahrein ha annunciato nel tardo pomeriggio di ieri la ripresa delle relazioni diplomatiche con il Libano e la riapertura delle rispettive ambasciate. Lo ha riferito un comunicato del ministero degli Esteri del Bahrein, ripreso dall’agenzia di stampa bahreinita “Bna” e dall’agenzia di stampa libanese “Nna”. Nel documento si legge che la decisione è volta a “rafforzare le relazioni fraterne e di reciproco rispetto tra i due Paesi e i due popoli”. Lo scorso 30 ottobre, il Bahrein aveva intimato all’ambasciatore del Libano di lasciare il territorio nazionale entro 48 ore, richiamando il proprio da Beirut, come avevano fatto altri Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), con l’eccezione eccellente del Qatar, dopo le dichiarazioni dell’allora ministro dell’Informazione libanese, George Kordahi, sulla guerra in Yemen. Kordahi, infatti, aveva definito gli attacchi del gruppo sciita ribelle degli Houthi contro la coalizione militare a guida saudita ed emiratina (Abu Dhabi con il tempo ridurrà progressivamente la sua partecipazione, limitandosi a sostenere la Brigata dei Giganti, nel sud del Paese) come “azioni di autodifesa”, definendo la guerra in Yemen come un’aggressione da parte di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Considerando le sue dichiarazioni profondamente offensive e segno di un predominio del partito sciita libanese Hezbollah in Libano, Riad, Abu Dhabi e Manama avevano immediatamente rotto le relazioni diplomatiche con Beirut. (Res)