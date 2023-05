© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligenza artificiale è un'opportunità ma anche una sfida per le nostre società. Lo ha scritto su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron commentando l'esito del vertice del G7 che si è tenuto a Hiroshima, in Giappone. "Nel 2019 al G7 di Biarritz, avevamo ragione quando abbiamo lanciato la Global Partnership for Ai. Al G7 di Hiroshima, stiamo rafforzando il suo slancio", ha spiegato Macron. (Rin)