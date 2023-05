Grecia: Mitsotakis alle urne, elezioni sono la celebrazione della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni sono la celebrazione della democrazia. Lo ha detto oggi il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, dopo essersi recato alle urne per votare il rinnovo del Parlamento ellenico. “Oggi la responsabilità di governare il Paese passa ai cittadini, oggi si vota per il nostro futuro. Le elezioni sono la celebrazione della democrazia”, ha dichiarato Mitsotakis. Il premier ha aggiunto che votando per Nuova Democrazia, si scelgono “salari più alti, posti di lavoro più numerosi e migliori, un sistema sanitario nazionale più efficiente, una società con meno disuguaglianze e una patria più forte, con frontiere protette e un ruolo importante in Europa”.(Gra)