Grecia: Tsipras alle urne, il cambiamento è nelle mani del popolo

- Il cambiamento della Grecia è oggi nelle mani del popolo. Lo ha detto il leader di Syriza-Alleanza progressista, Alexis Tsipras, dopo essersi recato alle urne per votare il rinnovo del Parlamento ellenico. “Oggi è un giorno di speranza, i cittadini hanno nelle loro mani il cambiamento e la possibilità di lasciarsi alle spalle quattro anni di disuguaglianze, ingiustizie, precarietà, indecorosità verso pensionati e giovani”, ha dichiarato Tsipras. Il leader della sinistra radicale ellenica ha aggiunto che le elezioni parlamentari di oggi possono “aprire la strada a un governo con volti nuovi e con un programma di giustizia sociale, per sperare in un futuro migliore”.(Gra)