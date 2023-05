Grecia: Androulakis alle urne, il momento del popolo sovrano è arrivato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il momento del popolo sovrano è arrivato. Lo ha detto oggi il leader di Movimento per il cambiamento (Pasok), Nikos Androulakis, dopo essersi recato alle urne per votare il rinnovo del Parlamento della Grecia. “Invito ogni donna e uomo, con speranza e ottimismo, a sostenere lo sforzo che stiamo facendo per uno Stato sociale forte, che riduca le disuguaglianze, migliori la sanità e l’istruzione pubblica, garantisca pari opportunità a tutti e rispetti l’ambiente”, ha dichiarato Androulakis. “È arrivato il momento per il popolo greco sovrano, invito tutti a voltare le spalle alla tossicità, alla discordia, a chi disprezza i veri problemi e a chi agisce solo per il potere”, ha aggiunto il leader di Pasok.(Gra)