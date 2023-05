Usa: Scholz su Biden, "ha idee molto chiare" sugli Usa e su quanto accade nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è un uomo con “le idee molto chiare” sia per quanto riguarda il suo Paese, sia in merito a quanto accade nel resto del mondo. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista a “Welt Tv” a margine del vertice del G7 in Giappone. "E' un uomo che ha le idee molto chiare e che sa molto bene cosa sta succedendo nel suo paese, ma anche nel mondo", ha detto Scholz rispondendo alla domanda sull'idoneità di Biden a candidarsi per un secondo mandato alla guida degli Stati Uniti.(Rin)