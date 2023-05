Ucraina: viceministra Difesa, nostre forze hanno "parzialmente circondato" Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'Ucraina hanno "parzialmente circondato" la città di Bakhmut. Lo ha scritto su Telegram il viceministro della Difesa Hanna Maliar. "L'avanzata delle nostre truppe in periferia sui fianchi, che continua, rende molto difficile la presenza del nemico a Bakhmut. Le nostre truppe hanno parzialmente circondato la città", ha detto Maliar. Ieri il leader del gruppo Wagner Evgenij Prigozhin ha annunciato la definitiva conquista della città mentre resta incerta la posizione ucraina. A una domanda “se l'Ucraina controlla ancora la città di Bakmut” rivolta dalla stampa statunitense a Hiroshima, a margine del vertice del G7, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto: “Penso di no”. L'interpretazione di tale risposta, indicata da molti come un'ammissione della caduta della città nelle mani dei russi, è stata tuttavia confutata in termini di interpretazione da un portavoce del capo dello Stato. (Kiu)