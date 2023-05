Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il modulo della colonna mobile della Protezione civile della Regione Lazio per il servizio alluvionale è partito questa mattina alle 4:35 per raggiungere Cervia, uno dei comuni più colpiti dall’alluvione che in questi giorni sta flagellando intere zone dell’Emilia Romagna. (Rer)