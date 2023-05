Maltempo: Città metropolitana Roma, prevenire rischi riducendo 10 per cento Iva per interventi difesa suolo comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste un problema di prevenzione per interventi della sicurezza e difesa del suolo gravato da un balzello troppo alto del pagamento dell'Iva al 22 per cento che mette in difficoltà i Comuni. Per questo sosteniamo la mozione presentata dalla consigliera regionale Eleonora Mattia che va in questa direzione. Lo dichiara, in una nota, Pierluigi Sanna, vicesindaco della Citta metropolitana di Roma. "Invitiamo il presidente della Giunta regionale Rocca a farsi interprete presso il Governo, di questa sollecitazione che metterebbe gli Enti di prossimità nella condizione di intervenire nella difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico. Utilizzare I fondi del Pnrr dedicati, diventa, anche alla luce di quanto sta accadendo in Emilia, non solo urgente ma necessario. La Città metropolitana di Roma è disponibile ad ogni tipo di collaborazione istituzionale e operativa", conclude.(Com)