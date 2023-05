Sport: Romani, Giro in Brianza omaggio doveroso a una terra da sempre innamorata del ciclismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Partendo da Seregno, il Giro d’Italia ha reso oggi un omaggio sincero a uno sport popolarissimo in Brianza, terra innamorata della bicicletta. E al tempo stesso ha reso onore a tutti gli ex ciclisti professionisti che con le loro imprese hanno scritto la storia ciclistica di Seregno e della Brianza correndo più volte da protagonisti la Corsa Rosa. Storie, personaggi e volti che abbiamo celebrato oggi in una autentica festa di popolo che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, con quell’entusiasmo sano e genuino che solo il ciclismo riesce ancora a regalare. Occasione unica anche per promuovere la provincia di Monza e Brianza, una terra nota come culla dell’imprenditoria e dello sviluppo, ma che vanta anche un patrimonio storico e culturale da valorizzare e far conoscere meglio e che può rappresentare un volano anche per il turismo locale”. Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani che questa mattina ha dato il via alla 15’ tappa del Giro d’Italia, 195 chilometri da Seregno a Bergamo. Nell’occasione Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, questa sera sarà illuminato di rosa. (Rem)