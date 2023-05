Rifiuti: Barbati (CG), servono certezze su termovalorizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Nel ribadire quanto da me dichiarato in precedenza, il termovalorizzatore è un'opera fondamentale per Roma, che cambierà il volto della città e consentirà di chiudere il ciclo dei rifiuti, evitando che Roma mandi i propri rifiuti in altre regioni. Quando si parla di progetti strategici, è giusto che il dialogo non venga meno ma è altrettanto giusto che i cittadini abbiano certezze. Lo dichiara Carmine Barbati vicepresidente dell'Assemblea capitolina della Lista civica Gualtieri sindaco. "Il sindaco Gualtieri ha fin da subito individuato le condizioni per rendere il progetto sostenibile dal punto di vista dell'impatto ambientale: utilizzo di tecnologie di ultima generazione e nessuna discarica di servizio nell'area che ospiterà l'impianto. In più, il termovalorizzatore non sostituirà né escluderà la raccolta differenziata ma anzi andrà ad integrarla, come previsto dal Piano rifiuti approvato dal sindaco. Le polemiche sul mancata attenzione per l'economia circolare, quindi, sono prive di fondamento".(Com)