Viterbo: oggi evento clou "Assaggi" al Salone dell'enogastronomia laziale

24 luglio 2021

- Una domenica di sole per la giornata clou di Assaggi, il Salone dell'enogastronomia laziale che animerà il capoluogo della Tuscia fino a domani 22 maggio 2023. Una manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma e il Comune di Viterbo, con il patrocinio della Regione Lazio e la partnership di Slow Food Lazio che punta a valorizzare e promuovere il ricco e variegato patrimonio agroalimentare della regione. All'interno del Palazzo dei Papi, in piazza San Lorenzo, 70 produttori della regione espongono fino alle ore 20 di questa sera le loro eccellenze enogastronomiche, mentre degustazioni guidate di olio e vino attendono i visitatori all'interno della vicina Limonaia (sempre in Piazza San Lorenzo). Show cooking con chef stellati "chiocciolati", sensorial games e food talk propongono ricette inedite, narrazioni, sperimentazioni di gusto e giochi per conoscere i segreti dei sapori dei prodotti in Piazza del Plebiscito, mentre in Piazza dei Caduti i food truck accolgono amanti del buon cibo di qualità. Oggi visita speciale in apertura di Assaggi anche del Vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza, mentre la serata si chiuderà in bellezza con lo chef stellato Salvatore Tassa di Colline Ciociare (Acuto-Frosinone) a partire dalle ore 20:30 . (Com)