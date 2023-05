Libano: le Forze armate annunciano l’arresto di un comandante di Al Qaeda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate del Libano hanno annunciato ieri sera di aver arrestato un “alto comandante” dell’organizzazione terroristica Al Qaeda a Deir Ammar, a nord-est di Tripoli, nel nord del Paese. Lo ha riferito oggi il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”. Nel comunicato stampa diffuso dalle Forze armate libanesi, si legge che l’arresto è avvenuto venerdì, “dopo molti anni di sforzi per ottenere informazioni” e che le indagini a carico del sospetto “non sono ancora concluse”. L’uomo, la cui identità non è stata rivelata, è considerato “uno dei principali comandanti di Al Qaeda e il fondatore delle cellule di questa organizzazione in Libano”. Inoltre, avrebbe “giocato un ruolo chiave nella fondazione dell’organizzazione terroristica Fatah al Islam”, movimento armato di matrice islamica integralista fondato nel 2006 attivo in Libano e Siria, in particolare nei campi profughi palestinesi. Le sue radici, inoltre, affondano nel movimento integralista islamico armato palestinese Fatah-Intifada, nato da una scissione dal partito Fatah, a causa della partecipazione alla guerra civile libanese. In Libano, le principali postazioni di Fatah al Islam si trovavano nel campo profughi di Nahr el Bared, distrutto a seguito degli scontri tra il gruppo e le forze armate regolari nel 2007. Da questo momento, l’uomo arrestato venerdì scorso si era reso irreperibile, per riapparire quando riemersero le organizzazioni terroristiche dello Stato islamico e di Al Nusra in Siria e, contestualmente, in Libano. L’uomo, inoltre, sarebbe coinvolto negli scontri del 2014 tra Fatah al Islam e le Forze armate di Beirut al contro di Tripoli, dove i miliziani avevano trovato rifugio dopo essere stati cacciati dalla Siria. (Lib)