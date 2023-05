Governo: Meloni, lavoriamo con concretezza e velocità, l’ideologia la lasciamo alla Sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questi quasi otto mesi di governo io ho letto di tutto. Ogni giorno apro i giornali e scopro che sto litigando con qualcuno, vengo a sapere che la maggioranza è spaccata e che discute su tutto, che si accapiglia. La verità, noi lo sappiamo, è ovviamente molto diversa. Non solo stiamo governando con coesione, con compattezza, ma lo stiamo facendo con grande velocità e con grande concretezza. Perché è questa la cifra del centrodestra: occuparsi della vita reale delle persone, risolvere i loro problemi concreti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione del congresso di Noi moderati a Roma. “L’ideologia – ha proseguito – la lasciamo volentieri alla sinistra, a chi ha condannato l’Italia all’immobilismo, a chi non ha avuto il coraggio di fare le riforme che questa Nazione aspettava e aspetta da decenni e che noi invece stiamo lavorando per portare avanti”. “Con questo approccio – ha sottolineato – abbiamo lavorato in questi mesi e continueremo a lavorare per i prossimi cinque anni. Possiamo farlo perché abbiamo una visione comune, una compattezza data dalle nostre idee, abbiamo sottoscritto un programma insieme e siamo al governo per realizzare quel programma, cioè quello che gli italiani ci hanno chiesto di fare”. (Rin)