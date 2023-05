© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata a Rimini, in Emilia-Romagna, per prendere visione da vicino degli effetti dell'emergenza causata dal maltempo degli ultimi giorni. Meloni è arrivata da Hiroshima, in Giappone, dove ha partecipato ai lavori del summit del G7. (Rin)