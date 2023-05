Governo: Meloni, al lavoro su fisco più equo e centralità della famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo “stiamo costruendo un fisco più equo e più giusto che sappia premiare chi si rimbocca le maniche e aiutare le imprese a essere più competitive. Stiamo lavorando per rimettere al centro la famiglia e la natalità, restituire agli italiani una Nazione nella quale essere padri non sia fuori moda ed essere madri non sia una scelta privata, ma un valore sociale che viene riconosciuto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione del congresso di Noi moderati a Roma. (Rin)