Riforme: Meloni, vogliamo stabilità governi e rispetto voto cittadini

- “Vogliamo riformare le Istituzioni della Repubblica, ottenere con questa riforma due obiettivi per noi irrinunciabili: la stabilità dei governi e il rispetto del voto dei cittadini nelle urne”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione del congresso di Noi moderati a Roma. “Vogliamo ripartire dalla dignità del lavoro, dal protagonismo delle nostre imprese e dei nostri lavoratori, dalla difesa di ciò che ci rende unici al mondo, le nostre eccellenze, e che nessuno al mondo sarà in grado di copiarci”, ha detto ancora Meloni. “Vogliamo uscire dal tunnel dell’assistenzialismo e costruire uno Stato che accompagni piuttosto che dirigere, rimettendo al centro il lavoro e senza dimenticare chi è più fragile. Perché crediamo nelle persone, crediamo nei nostri giovani, nelle nostre imprese, nelle nostre famiglie. Vogliamo scommettere sulla fame di futuro del popolo italiano, sulla capacità che ha sempre avuto di fare grandi cose”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. (Rin)