Vaticano: Papa, Gesù è sempre con noi e intercede a nostro vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per recitare il Regina Caeli, spiega il senso della festa dell'Ascensione che si celebra oggi. "Con l'Ascensione è accaduta una cosa nuova e bellissima: Gesù ha portato la nostra umanità in cielo, cioè in Dio", spiega il Pontefice ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro. "Oggi festeggiamo 'la conquista del cielo' - prosegue Bergoglio – oggi non solo 'tocchiamo il cielo con un dito', come si dice nei momenti di grande felicità, ma con tutta la nostra carne. Il cielo non è più distante, è casa nostra, è il posto che Gesù è andato a prepararci. Lui ci ha aperto la via e noi possiamo seguirlo, e vivere per sempre in paradiso come figli del Padre". Ma "cosa fa Gesù in cielo?", chiede il Papa. "Intercede a nostro vantaggio", è la risposta. "Aspetta che gli presentiamo le situazioni, i problemi, le persone, ma anche le miserie e i peccati, così da ottenerci perdono e misericordia, e mandare su di noi l'amore suo e del Padre, lo Spirito Santo. L'intercessione è fondamentale", sottolinea Francesco. "Allora chiediamoci: io intercedo, 'immergo' in Dio le persone che conosco, quelle che mi confidano i loro problemi, quelle che attraversano momenti difficili? – chiede il Papa ai presenti – Mi faccio intercessore per loro presso Gesù, che attende la mia preghiera per donare il suo Spirito a quanti gli presento? Porto al Signore le mie fatiche, ma anche quelle della Chiesa e del mondo?". (Civ)