Grecia: ministero Interno, affluenza voto all’estero stimata all’80 per cento

- Si sono chiuse i seggi all’estero per votare alle elezioni parlamentari in Grecia. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno, tenendo conto dei 99 seggi elettorali allestiti, ad eccezione di quelli negli Stati Uniti e in Canada, dove il processo elettorale era in corso sino alle prime ore del mattino per via del fuso orario, l’affluenza registrata è stata dell’80,2 per cento. In particolare, su circa 20 mila aventi diritto al voto, si sono recati alle urne quasi 16 mila elettori.(Gra)