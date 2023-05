Agricoltura: Confagricoltura, bene l'accordo raggiunto su pomodoro da industria, tiene conto nostre osservazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto sul prezzo del pomodoro da industria nel Nord Italia. Lo dichiara il presidente della Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. "A conclusione di una lunga contrattazione, è stato riconosciuto alla parte agricola un giusto prezzo, 150 euro a tonnellata, che avevamo indicato già a inizio mese come obiettivo della trattativa e che tiene conto dell'aumento dei costi e delle quotazioni fissate in altri Stati membri nostri diretti concorrenti e della dinamica di mercato". "Come Confagricoltura, a tutti i livelli, abbiamo fatto il massimo per mettere fine a una situazione di grande incertezza - prosegue Giansanti - Da sempre siamo convinti che tutte le filiere si rafforzano e possono crescere se si crea valore per tutte le componenti". (segue) (Com)