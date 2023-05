Agricoltura: Confagricoltura, bene l'accordo raggiunto su pomodoro da industria, tiene conto nostre osservazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto riconosce anche una maggiorazione sul pomodoro tardivo rispetto allo scorso anno. "Si tratta di un importante incentivo per allungare la campagna oltre la metà di settembre - sottolinea il presidente - Di un certo rilievo anche l'impegno, da parte dell'industria, a rivedere nel prossimo anno la tabella relativa ai requisiti di qualità del prodotto". Grazie anche all'intesa di questi giorni, che interessa il bacino del Nord, con oltre il 50 per cento del pomodoro da industria italiano trasformato e quasi il 60 per cento della superficie coltivata, l'Italia può restare saldamente al terzo posto al mondo dei Paesi produttori di pomodoro da industria, con 5,5 milioni di tonnellate, dopo California e Cina, magari anche recuperando il calo produttivo del 2022 di circa il 10 per cento rispetto all'anno precedente. (Com)