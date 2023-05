Milano: 42 enne ferito da colpo d'arma da fuoco nel parcheggio di un bar, Carabinieri indagano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte, a Dairago, un 42 enne, incensurato e residente in zona, è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco. All'arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Legnano e dei sanitari era per terra, in un parcheggio di un bar. Con lui, la compagna, 41enne, illesa. L'uomo è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale di Legnano. Ha riportato una frattura al femore distale composta e non è in pericolo di vita. Sul posto i militari hanno trovato e repertato un bossolo cal. 9 x 21. I Carabinieri di Legnano e del Nucleo Investigativo di Milano stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti e definirne responsabilità e motivazioni. (Com)