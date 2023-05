Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in pianura irregolarmente nuvoloso o nuvoloso nella notte, quindi schiarite diffuse fino a poco o al più irregolarmente nuvoloso, in montagna irregolarmente nuvoloso con possibili addensamenti in serata. Precipitazioni al mattino deboli da isolate a sparse sui rilievi e Appennino, nel pomeriggio probabili anche a carattere di rovescio e temporale specie sui settori occidentali, con isolati fenomeni in possibile estensione anche alla bassa pianura centro occidentale nel pomeriggio. Temperature minime stazionarie, massime in sensibile rialzo. In pianura minime tra 12 e 15°C, massime tra 23 e 26°C. (Rem)