Roma: 8 spacciatori arrestati, sequestrati oltre 10 chili di droga e 14.000 euro in contanti

- Continuano senza sosta i controlli predisposti dalla Questura di Roma per reprimere i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Questa volta le attività si sono concentrate nella zona della movida di Ponte Milvio. I primi arresti hanno riguardato lo spaccio in flagranza di 3 ragazzi giunti appositamente dal litorale romano. Gli stessi avevano organizzato la loro attività tramite l'utilizzo di una nuova applicazione di messaggistica; scoperto l'escamotage gli investigatori hanno intercettato i 3 e hanno sequestrato 2 etti di hashish, alcuni bilancini, repliche di pistole, proiettili, lampeggianti in uso alle forze dell'ordine e un machete. Per gli indagati la Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell'arresto. (segue) (Rer)