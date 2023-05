Roma: 8 spacciatori arrestati, sequestrati oltre 10 chili di droga e 14.000 euro in contanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del Natale di Roma, sempre gli agenti del XV Distretto, hanno arrestato un giovane che, dal dicembre dello scorso anno, era ricercato in quanto destinatario di 2 diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere, una per spaccio e una per rapina. Il ragazzo, fermato per un controllo, vistosi scoperto, ha tentato la fuga arrivando perfino a nascondersi nelle acque del Tevere. In seguito al controllo è stato trovato anche in possesso di un involucro di cocaina e, nel B&B dove si nascondeva, sono stati rinvenuti ulteriori 5 involucri della medesima sostanza. Sempre per detenzione ai fini di spaccio di cocaina è stato arrestato un uomo, colto in procinto di incontrare l'acquirente con cui precedentemente si era dato appuntamento nei pressi del parcheggio di un fast-food di Corso Francia. Al momento dello scambio della droga con il denaro, gli investigatori li hanno fermati, rinvenendo in possesso dell'acquirente 2 involucri di cocaina mentre, a casa del presunto pusher, sono stati trovati altri 31 involucri della stessa sostanza già confezionati e pronti per essere ceduti. Il Tribunale ha poi convalidato la misura pre-cautelare adottata dalla pg. (segue) (Rer)